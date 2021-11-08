TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 12:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 08/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975616
BIST
12:251.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:259,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:2511,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:25565,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 565,74
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.182.351
|% 9,98
|
|VERTU
|25,56
|51.689.706
|% 9,42
|
|PENTA
|235,20
|14.799.752
|% 7,79
|
|BRYAT
|373,90
|69.550.433
|% 7,47
|
|BASGZ
|22,72
|10.827.966
|% -9,98
|
|KARYE
|14,52
|130.435.604
|% -9,48
|
|BJKAS
|5,88
|85.964.084
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|85.926.051
|% -4,84
|
|FENER
|30,44
|47.845.943
|% -4,40
|
|THYAO
|17,62
|1.257.090.773
|% -0,17
|
|GARAN
|10,70
|1.033.612.901
|% 0,85
|
|PETKM
|6,89
|724.935.340
|% 3,14
|
|ASELS
|17,00
|527.388.073
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,22
|455.763.015
|% 2,27
|
|TSKB
|1,57
|183.601.771
|% 0,00
|
|PETKM
|6,89
|724.935.340
|% 3,14
|
|GARAN
|10,70
|1.033.612.901
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,03
|224.891.368
|% 0,66
|
|THYAO
|17,62
|1.257.090.773
|% -0,17
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6865
|9,6879
|% 0,09
|
|Euro
|11,2085
|11,2192
|% 0,00
|
|Sterlin
|13,0620
|13,1275
|% 0,27
|
|Frank
|10,5771
|10,6408
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5803
|2,5932
|% 0,29
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-3,44
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.721
|3.814
|-2,64
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,28
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,91
|