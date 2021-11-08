TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 12:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 08/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975617
BIST
13:451.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,78
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:459,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7267
En Düşük
9,6551
13:4511,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0338
|Açılış
|: 11,2000
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2570
En Düşük
11,1772
13:45567,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,74
|Açılış
|: 567,71
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:45
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.510.936
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|82.536.890
|% 9,93
|
|BRYAT
|376,60
|92.810.645
|% 8,25
|
|KARYE
|14,44
|137.447.307
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.778.252
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,89
|100.039.996
|% -5,46
|
|NUGYO
|11,16
|15.462.979
|% -5,02
|
|THYAO
|17,91
|1.658.101.578
|% 1,47
|
|GARAN
|10,69
|1.240.471.721
|% 0,75
|
|PETKM
|6,85
|790.292.965
|% 2,54
|
|ASELS
|16,96
|586.455.147
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,25
|530.321.672
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,02
|365.524.976
|% 0,33
|
|TSKB
|1,57
|189.612.465
|% 0,00
|
|GARAN
|10,69
|1.240.471.721
|% 0,75
|
|PETKM
|6,85
|790.292.965
|% 2,54
|
|THYAO
|17,91
|1.658.101.578
|% 1,47
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7204
|9,7248
|% 0,47
|
|Euro
|11,2447
|11,2530
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,0664
|13,1320
|% 0,31
|
|Frank
|10,5765
|10,6402
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,38
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,82
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.732
|3.826
|9,20
|
|Yarım
|1.804
|1.851
|4,45
|
|Çeyrek
|905
|925
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,99
|