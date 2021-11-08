TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 13:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 08/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975628
BIST
14:191.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:199,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7337
En Düşük
9,6551
14:1911,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0408
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2631
En Düşük
11,1772
14:19568,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,07
|Açılış
|: 568,05
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.594.483
|% 9,98
|
|KLKIM
|15,12
|78.396.517
|% 9,96
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.353.488
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.752.222
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.022.697
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|103.433.918
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,17
|17.499.991
|% -4,94
|
|FENER
|30,32
|61.610.055
|% -4,77
|
|THYAO
|17,93
|1.913.469.127
|% 1,59
|
|GARAN
|10,70
|1.387.580.654
|% 0,85
|
|PETKM
|6,83
|973.250.491
|% 2,25
|
|ASELS
|16,94
|631.847.113
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,23
|556.850.363
|% 2,41
|
|PETKM
|6,83
|973.250.491
|% 2,25
|
|GARAN
|10,70
|1.387.580.654
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,02
|382.839.850
|% 0,33
|
|TSKB
|1,57
|191.316.733
|% 0,00
|
|THYAO
|17,93
|1.913.469.127
|% 1,59
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7292
|9,7337
|% 0,56
|
|Euro
|11,2543
|11,2600
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,0805
|13,1461
|% 0,42
|
|Frank
|10,5841
|10,6478
|% 0,15
|
|Riyal
|2,5850
|2,5980
|% 0,48
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,19
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|12,49
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|6,04
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,97
|