TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 13:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 08/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975631
BIST
15:071.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:079,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:0711,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0547
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2751
En Düşük
11,1772
15:07568,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,31
|Açılış
|: 568,28
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:05
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.093.331
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.837.531
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.280.351
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.871
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.190.529
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,09
|20.107.701
|% -5,62
|
|FENER
|30,24
|66.232.321
|% -5,03
|
|THYAO
|17,91
|2.099.260.454
|% 1,47
|
|GARAN
|10,63
|1.543.294.999
|% 0,19
|
|PETKM
|6,86
|1.134.455.141
|% 2,69
|
|ASELS
|16,91
|680.509.954
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,18
|592.529.684
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.134.455.141
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,99
|460.224.514
|% -0,66
|
|TSKB
|1,58
|235.141.790
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.543.294.999
|% 0,19
|
|THYAO
|17,91
|2.099.260.454
|% 1,47
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7310
|9,7321
|% 0,55
|
|Euro
|11,2625
|11,2699
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1132
|13,1790
|% 0,67
|
|Frank
|10,5890
|10,6527
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5862
|2,5992
|% 0,53
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
15:05
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-
15:20METRO
Yüzde 9.23 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 368, 555 adet işlem
-
15:19CUSAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 704, 447 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, FROTO
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 76 artarak (% 0.56 ) 1, 401
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, DENGE, DOBUR, VERTU, METRO, TSPOR