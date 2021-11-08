TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
08.11.2021 12:28
irleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975618
BIST
17:061.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 24,15
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.608
En Düşük
1.589
17:069,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:0611,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0371
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:06570,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,23
|Açılış
|: 570,20
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.547.275
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.037.450
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|15.620.721
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|13.853.134
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|162.423.441
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|118.228.886
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,08
|31.382.857
|% -5,70
|
|GSRAY
|3,93
|174.419.328
|% -4,84
|
|THYAO
|17,98
|2.506.367.903
|% 1,87
|
|GARAN
|10,67
|2.235.432.176
|% 0,57
|
|PETKM
|7,08
|1.949.298.140
|% 5,99
|
|ASELS
|17,00
|850.291.397
|% 1,67
|
|SISE
|8,97
|746.099.717
|% 1,82
|
|PETKM
|7,08
|1.949.298.140
|% 5,99
|
|TSKB
|1,64
|415.578.818
|% 4,46
|
|GARAN
|10,67
|2.235.432.176
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,02
|598.448.912
|% 0,33
|
|THYAO
|17,98
|2.506.367.903
|% 1,87
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7176
|9,7208
|% 0,43
|
|Euro
|11,2542
|11,2596
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2046
|% 0,86
|
|Frank
|10,5913
|10,6551
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5872
|2,6001
|% 0,56
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,32
|
|Altın Gr.
|571
|571
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.769
|3.826
|28,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|30,29
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|14,65
|
|Çeyrek
|910
|931
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,09
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|0,44
|
Seans Raporu
17:04
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, DOHOL, ISCTR
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 27 artarak (% 1.60 ) 1, 416
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, AKFGY, DENGE, VERTU, DOKTA, SNPAM, DOBUR, TSPOR
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17:18
KRGYO, BRYAT, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:18
ISBIR, OZKGY, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında