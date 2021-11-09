TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
09.11.2021 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 09/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976152
BIST
10:241.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:249,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:2411,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0630
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:24569,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,75
|Açılış
|: 569,56
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TSPOR
|6,18
|20.715.552
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,28
|4.585.220
|% 8,08
|
|VERTU
|27,68
|38.880.220
|% 7,79
|
|PENTA
|251,80
|8.467.073
|% 7,15
|
|INVEO
|29,30
|2.776.161
|% -7,28
|
|ERSU
|4,78
|7.684.613
|% -7,18
|
|AKFGY
|5,54
|11.782.624
|% -6,42
|
|DOKTA
|35,52
|2.126.965
|% -5,28
|
|AGHOL
|28,00
|4.421.731
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,12
|456.220.480
|% 2,63
|
|THYAO
|18,25
|319.698.672
|% 1,11
|
|PETKM
|6,92
|316.903.317
|% 1,47
|
|GARAN
|10,75
|296.615.164
|% -0,28
|
|BASGZ
|22,50
|166.121.284
|% -0,97
|
|YKBNK
|3,12
|456.220.480
|% 2,63
|
|ODAS
|1,51
|107.660.536
|% 2,03
|
|PETKM
|6,92
|316.903.317
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,13
|95.024.582
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,11
|44.474.793
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7213
|9,7255
|% 0,49
|
|Euro
|11,2747
|11,2854
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1481
|13,2140
|% 0,43
|
|Frank
|10,6061
|10,6700
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,37
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,33
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,04
|