TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
09.11.2021 10:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 09/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976153
BIST
10:141.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.613
En Düşük
1.605
10:149,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:1411,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0632
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:14570,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,77
|Açılış
|: 570,39
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:14
|TSPOR
|6,18
|18.412.550
|% 9,96
|
|BASGZ
|24,98
|79.105.032
|% 9,95
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|PENTA
|249,90
|5.308.340
|% 6,34
|
|INVEO
|29,24
|1.431.101
|% -7,47
|
|AKFGY
|5,61
|6.395.538
|% -5,24
|
|ERSU
|4,88
|2.637.199
|% -5,24
|
|DOKTA
|35,64
|726.768
|% -4,96
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|YKBNK
|3,10
|243.444.098
|% 1,97
|
|THYAO
|18,12
|202.775.403
|% 0,39
|
|PETKM
|6,96
|184.754.956
|% 2,05
|
|GARAN
|10,71
|118.301.662
|% -0,65
|
|ODAS
|1,50
|91.031.976
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,10
|243.444.098
|% 1,97
|
|ODAS
|1,50
|91.031.976
|% 1,35
|
|PETKM
|6,96
|184.754.956
|% 2,05
|
|TSKB
|1,60
|41.362.917
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|44.872.050
|% 0,95
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7177
|9,7240
|% 0,48
|
|Euro
|11,2769
|11,2856
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1546
|13,2206
|% 0,48
|
|Frank
|10,6172
|10,6812
|% 0,61
|
|Riyal
|2,5841
|2,5971
|% 0,43
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,04
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|0,05
|