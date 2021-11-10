TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
10.11.2021 09:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 10/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976752
BIST
12:291.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:299,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0968
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2911,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0914
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,3852
En Düşük
11,2653
12:29577,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,48
|Açılış
|: 577,70
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|14.660.747
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.274.718
|% 9,85
|
|SOKM
|12,64
|216.371.868
|% 8,87
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.292.565
|% -7,95
|
|EMKEL
|2,70
|18.999.619
|% -7,85
|
|SARKY
|16,90
|34.458.151
|% -7,40
|
|KLMSN
|10,15
|19.689.820
|% -7,31
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|THYAO
|18,09
|882.307.899
|% -0,39
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|TUPRS
|152,60
|545.039.888
|% -0,26
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,08
|407.262.916
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|278.642.639
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8250
|9,8290
|% 0,99
|
|Euro
|11,3664
|11,3852
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2638
|13,3303
|% 0,85
|
|Frank
|10,7325
|10,7972
|% 0,90
|
|Riyal
|2,6143
|2,6274
|% 1,12
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,39
|
|Altın Gr.
|577
|577
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.792
|3.887
|32,62
|
|Yarım
|1.833
|1.880
|15,78
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,03
|