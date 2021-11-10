TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
10.11.2021 09:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 10/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976753
BIST
12:291.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:299,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0968
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2911,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0914
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,3852
En Düşük
11,2653
12:29577,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,48
|Açılış
|: 577,70
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|BAGFS
|23,14
|14.763.107
|% 9,98
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|3.277.220
|% 9,85
|
|SOKM
|12,62
|218.246.777
|% 8,70
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.294.574
|% -7,95
|
|EMKEL
|2,70
|19.065.806
|% -7,85
|
|SARKY
|16,89
|35.097.691
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,16
|19.755.802
|% -7,21
|
|GARAN
|10,58
|1.647.049.472
|% 0,00
|
|PETKM
|7,13
|1.490.532.347
|% -1,79
|
|THYAO
|18,08
|886.892.935
|% -0,44
|
|TSPOR
|6,15
|772.882.128
|% -0,49
|
|TUPRS
|152,90
|550.035.022
|% -0,07
|
|PETKM
|7,13
|1.490.532.347
|% -1,79
|
|GARAN
|10,58
|1.647.049.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|291.805.182
|% -0,94
|
|YKBNK
|3,08
|407.514.232
|% -0,32
|
|TSPOR
|6,15
|772.882.128
|% -0,49
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8250
|9,8290
|% 0,99
|
|Euro
|11,3664
|11,3852
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2692
|13,3357
|% 0,89
|
|Frank
|10,7351
|10,7998
|% 0,93
|
|Riyal
|2,6148
|2,6279
|% 1,14
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,30
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.791
|3.886
|31,83
|
|Yarım
|1.832
|1.880
|15,40
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,11
|