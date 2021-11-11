TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
11.11.2021 10:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 11/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (VKE) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976994
BIST
10:431.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.638
En Düşük
1.621
10:439,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0859
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
10:4311,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1006
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
10:43591,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 5,25
|Açılış
|: 591,59
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,68
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,84
|13.599.445
|% 9,81
|
|ADESE
|1,35
|61.611.875
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,45
|8.493.629
|% 9,74
|
|DOAS
|40,84
|57.880.814
|% 8,16
|
|KZBGY
|35,56
|37.414.695
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,43
|125.551.566
|% -9,27
|
|VAKFN
|6,44
|20.456.848
|% -5,01
|
|KARYE
|12,81
|11.102.227
|% -4,90
|
|IZFAS
|6,40
|951.864
|% -4,33
|
|PETKM
|7,45
|907.118.765
|% 2,76
|
|GARAN
|10,71
|327.646.665
|% -0,19
|
|THYAO
|18,25
|320.218.599
|% 0,66
|
|EREGL
|19,61
|302.573.517
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,47
|286.045.156
|% 2,19
|
|PETKM
|7,45
|907.118.765
|% 2,76
|
|ADESE
|1,35
|61.611.875
|% 9,76
|
|KRDMD
|7,47
|286.045.156
|% 2,19
|
|TSKB
|1,62
|61.113.898
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,10
|74.859.607
|% -0,47
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9244
|9,9274
|% 0,87
|
|Euro
|11,3897
|11,3985
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,2469
|13,3134
|% 0,68
|
|Frank
|10,7419
|10,8066
|% 0,65
|
|Riyal
|2,6347
|2,6480
|% 0,70
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,47
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,92
|7,93
|0,12
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,07
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, AKBNK
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAL, KRDMD
-
10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.70 ) 1, 445
-
10:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, DOBUR, OYLUM
-
10:51
OZRDN, ADESE, OYLUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında