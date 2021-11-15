TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
15.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 15/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (VEK) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977673
BIST
12:521.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:5210,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:5211,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0096
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:52598,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,06
|Açılış
|: 598,91
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:52
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.801.787
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|150.334.451
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|ISCTR
|6,98
|805.104.999
|% 9,75
|
|OYLUM
|8,76
|26.936.605
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,80
|83.909.361
|% -9,09
|
|ADESE
|1,11
|372.460.104
|% -9,02
|
|PENTA
|184,10
|11.266.767
|% -5,73
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,10
|1.473.240.607
|% 1,57
|
|PETKM
|7,90
|1.247.952.824
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.801.787
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|912.133.543
|% 9,71
|
|SISE
|9,92
|863.446.409
|% 3,77
|
|ADESE
|1,11
|372.460.104
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,22
|396.206.622
|% 6,09
|
|TSKB
|1,69
|533.687.908
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|912.133.543
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.801.787
|% 9,94
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0029
|10,0060
|% 0,06
|
|Euro
|11,4530
|11,4621
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,3751
|13,4421
|% -0,04
|
|Frank
|10,8231
|10,8883
|% 0,05
|
|Riyal
|2,6585
|2,6718
|% 0,01
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,54
|
|Altın Gr.
|598
|599
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.939
|4.038
|-3,97
|
|Yarım
|1.904
|1.953
|-1,91
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,96
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|-0,78
|