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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu

15.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )

Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu

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Açıklamalar

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 15/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (VEK) ile birleştirilerek sona ermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977673


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