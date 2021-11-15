TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
15.11.2021 10:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 15/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (VEK) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977674
BIST
11:301.693
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 54,54
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.693
En Düşük
1.672
11:309,9913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:3011,4326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0199
|Açılış
|: 11,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:30598,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,75
|Açılış
|: 598,22
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|142.100.597
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|AKBNK
|6,96
|822.680.800
|% 9,78
|
|ISCTR
|6,97
|523.994.611
|% 9,59
|
|OYLUM
|8,76
|22.159.858
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,02
|113.714.146
|% -9,96
|
|VAKFN
|5,87
|46.371.396
|% -7,99
|
|ADESE
|1,13
|257.838.355
|% -7,38
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|PETKM
|7,82
|898.163.896
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,38
|882.590.321
|% 9,39
|
|AKBNK
|6,96
|822.680.800
|% 9,78
|
|THYAO
|17,82
|532.044.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,97
|523.994.611
|% 9,59
|
|YKBNK
|3,38
|882.590.321
|% 9,39
|
|TSKB
|1,68
|379.302.349
|% 6,33
|
|ADESE
|1,13
|257.838.355
|% -7,38
|
|SKBNK
|1,22
|241.409.256
|% 6,09
|
|AKBNK
|6,96
|822.680.800
|% 9,78
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9829
|9,9913
|% -0,08
|
|Euro
|11,4246
|11,4326
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,3590
|13,4260
|% -0,16
|
|Frank
|10,8156
|10,8808
|% -0,02
|
|Riyal
|2,6549
|2,6682
|% -0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-4,65
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|-0,41
|
Seans Raporu
11:30
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11:44VAKBN
Yüzde 8.70 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 423, 492 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 3 üstünde . İşlem hacmi 10, 622.00 milyon TL de
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11:43TSKB
Yüzde 6.33 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 492, 543 adet işlem
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11:42ZPLIB
Yüzde 9.18 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 314 adet işlem
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11:41VAKBN
Yüzde 8.42 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 460, 643 adet işlem