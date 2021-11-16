TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
16.11.2021 10:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 16/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (VGB) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977974
BIST
11:511.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5110,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1163
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5111,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1374
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:51610,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 8,29
|Açılış
|: 610,98
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ELITE
|19,72
|89.479.149
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.154.814
|% 7,67
|
|ESCAR
|24,78
|21.389.277
|% 7,55
|
|OYLUM
|8,05
|7.463.455
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,38
|13.080.559
|% -5,85
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|GARAN
|12,31
|1.699.313.067
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|900.117.283
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.487.991.101
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,18
|285.902.290
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,25
|1.545.406.637
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.149.775.125
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|234.435.736
|% -4,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1685
|10,1741
|% 1,16
|
|Euro
|11,5650
|11,5735
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,6623
|13,7308
|% 1,61
|
|Frank
|10,9449
|11,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|2,7039
|2,7174
|% 1,11
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,34
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,42
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.013
|4.114
|66,83
|
|Yarım
|1.940
|1.990
|32,33
|
|Çeyrek
|973
|995
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,79
|
Seans Raporu
11:51
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12:01BASGZ
Yüzde 5.96 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 282, 392 adet işlem
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12:00DOAS
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11:59XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 14, 924.00 milyon TL de
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11:59RAYSG
Yüzde 4.27 oranında artışla 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 286 adet işlem
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11:57RALYH
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 433, 811 adet işlem