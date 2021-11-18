TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 18/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (VEL) ile birleştirilerek sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978432BIST