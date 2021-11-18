TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
18.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 18/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (VEL) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978433
BIST
10:241.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:2410,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0775
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:2412,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1128
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:24643,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 5,63
|Açılış
|: 643,26
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TETMT
|190,50
|1.565.821
|% 9,99
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,02
|54.161.817
|% 8,16
|
|DITAS
|22,52
|10.367.213
|% 8,06
|
|ULAS
|3,98
|2.526.040
|% 6,99
|
|GMTAS
|2,47
|3.043.316
|% -5,36
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,96
|816.530
|% -4,82
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|PETKM
|7,77
|224.022.015
|% 0,78
|
|SISE
|10,52
|184.924.558
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,69
|157.081.653
|% 0,00
|
|GARAN
|11,95
|146.322.493
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,38
|121.843.101
|% 0,30
|
|ADESE
|1,06
|55.843.569
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,38
|121.843.101
|% 0,30
|
|PETKM
|7,77
|224.022.015
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,16
|61.949.431
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,69
|157.081.653
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7289
|10,7376
|% 0,99
|
|Euro
|12,1640
|12,1851
|% 1,17
|
|Sterlin
|14,4560
|14,5285
|% 1,15
|
|Frank
|11,5231
|11,5925
|% 1,04
|
|Riyal
|2,8553
|2,8696
|% 1,11
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,79
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,44
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,64
|0,07
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|-0,48
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:34MERCN
Yüzde 5.21 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 962 adet işlem
-
10:32TSPOR
Yüzde 5.58 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 601 adet işlem
-
10:31XU100
Endeks 1, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 159.00 milyon TL de
-
10:31PRKAB
Yüzde 8.26 oranında artışla 44.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 815 adet işlem
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10:30DITAS
Yüzde 8.45 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 416 adet işlem