TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
17.11.2021 10:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 17/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (VGA) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978262
BIST
11:201.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.708
11:2010,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1380
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,6090
11:2012,2226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1790
|Açılış
|: 12,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
12,0127
11:20644,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 6,63
|Açılış
|: 644,35
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TETMT
|190,50
|5.281.627
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|15.604.678
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,34
|96.295.979
|% 8,94
|
|ULAS
|3,98
|3.809.785
|% 6,99
|
|BASGZ
|16,10
|287.518.925
|% -6,56
|
|GMTAS
|2,47
|5.375.214
|% -5,36
|
|SONME
|27,00
|939.939
|% -5,26
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|ELITE
|17,77
|25.521.545
|% -3,84
|
|PETKM
|7,75
|524.967.660
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,42
|402.064.879
|% 1,48
|
|GARAN
|11,95
|347.512.784
|% 0,42
|
|THYAO
|17,96
|306.397.904
|% -0,17
|
|BASGZ
|16,10
|287.518.925
|% -6,56
|
|YKBNK
|3,42
|402.064.879
|% 1,48
|
|ADESE
|1,07
|81.282.310
|% 0,00
|
|PETKM
|7,75
|524.967.660
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,17
|130.258.527
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,70
|241.701.351
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7636
|10,7707
|% 1,30
|
|Euro
|12,2066
|12,2226
|% 1,49
|
|Sterlin
|14,4415
|14,5139
|% 1,04
|
|Frank
|11,5155
|11,5849
|% 0,97
|
|Riyal
|2,8508
|2,8651
|% 0,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,70
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,11
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,65
|8,66
|0,10
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,72
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34DITAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 698, 293 adet işlem
-
11:33TMSN
Yüzde 5.66 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 674 adet işlem
-
11:32TMSN
Yüzde 5.72 oranında artışla 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 290, 583 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 1, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 5, 265.00 milyon TL de
-
11:30BERA
Yüzde 6.55 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 450, 279 adet işlem