TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
19.11.2021 10:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2021 tarih ve E.11438 sayılı izni doğrultusunda 19/11/2021 tarihi itibariyle, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (VEI) ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978646
BIST
11:241.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:2410,9715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0645
|Açılış
|: 10,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:2412,4378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1268
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:24652,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -8,31
|Açılış
|: 652,19
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TETMT
|209,50
|8.628.573
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.688.722
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.168.877
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.159.480
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.301.251
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,39
|171.554.679
|% -7,22
|
|GMTAS
|2,24
|2.673.989
|% -4,68
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,16
|799.639.758
|% 4,08
|
|GARAN
|12,26
|620.479.915
|% 0,16
|
|SISE
|11,19
|506.637.767
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,59
|405.953.767
|% -0,28
|
|THYAO
|18,01
|383.113.182
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,59
|405.953.767
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,16
|799.639.758
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|97.558.629
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,02
|180.601.525
|% 2,72
|
|GARAN
|12,26
|620.479.915
|% 0,16
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9588
|10,9715
|% -0,58
|
|Euro
|12,4229
|12,4378
|% -1,01
|
|Sterlin
|14,7135
|14,7873
|% -0,97
|
|Frank
|11,7449
|11,8157
|% -1,16
|
|Riyal
|2,9076
|2,9221
|% -0,92
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,07
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|0,83
|
Seans Raporu
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