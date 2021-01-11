TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 13:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,04
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3538,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,0978
Brüt Getiri (%)
% 55,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3538,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899755
BIST
13:561.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:567,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:569,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:56442,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,05
|Açılış
|: 442,17
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:54
|FORMT
|5,39
|19.300.007
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.568.474
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|GRNYO
|3,93
|27.469.105
|% -9,86
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|122,10
|2.094.018.541
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|TCELL
|17,18
|728.753.616
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,05
|658.652.594
|% 4,09
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|OZGYO
|2,69
|475.060.696
|% 5,91
|
|PETKM
|5,35
|595.124.744
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|192.734.356
|% 0,00
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4286
|7,4343
|% 0,83
|
|Euro
|9,0396
|9,0511
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0008
|10,0509
|% 0,30
|
|Frank
|8,3089
|8,3589
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,77
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|