TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 13:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
52950,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,01883
Brüt Getiri (%)
% 13,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
52950,06
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899756
BIST
13:361.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:367,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:369,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:36442,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,85
|Açılış
|: 442,97
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YAPRK
|88,55
|17.379.508
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.125.116
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.168.092
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,60
|1.754.101.569
|% 5,55
|
|EKGYO
|2,56
|1.039.522.628
|% 0,79
|
|TCELL
|17,15
|702.488.946
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,20
|588.873.527
|% 5,01
|
|PETKM
|5,36
|576.255.548
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,56
|1.039.522.628
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|527.269.527
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,71
|450.373.708
|% 6,69
|
|PETKM
|5,36
|576.255.548
|% 1,90
|
|TSKB
|1,84
|181.014.180
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4210
|7,4286
|% 0,75
|
|Euro
|9,0283
|9,0376
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0275
|10,0778
|% 0,57
|
|Frank
|8,3409
|8,3911
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 1,09
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,39
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|