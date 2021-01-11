TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,955
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1363565,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,83
Brüt Getiri (%)
% 56,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1363565,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899835
BIST
15:401.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:407,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:409,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:40441,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,39
|Açılış
|: 441,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.089.156
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.630.511
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.417.890
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.652.356.025
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|851.689.351
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,15
|776.801.236
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|520.045.491
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.560.036
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|679.214.426
|% 0,95
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4464
|% 0,99
|
|Euro
|9,0560
|9,0654
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,0002
|10,0504
|% 0,30
|
|Frank
|8,3244
|8,3746
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9773
|1,9873
|% 0,92
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|-34,25
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,56
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|