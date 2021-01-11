TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 14:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,028
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
379531,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,56
Brüt Getiri (%)
% 11,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
379531,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899877
BIST
15:541.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:547,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0763
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:549,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:54441,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,13
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TURGG
|146,30
|91.261.936
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.706.573
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.840.214
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.813.965
|% -9,86
|
|KOZAL
|123,00
|2.688.798.360
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|TCELL
|17,07
|863.247.689
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|817.444.766
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,72
|529.031.309
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,40
|464.564.406
|% 0,29
|
|PETKM
|5,29
|691.852.488
|% 0,57
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4445
|7,4495
|% 1,03
|
|Euro
|9,0547
|9,0618
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% 0,37
|
|Frank
|8,3256
|8,3757
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9786
|1,9885
|% 0,98
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:54
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