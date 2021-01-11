TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,969
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
7417,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,52
Brüt Getiri (%)
% 11,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
7417,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899903
BIST
15:531.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:537,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0753
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:539,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0375
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:53441,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,13
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TURGG
|146,30
|91.245.990
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.671.824
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,70
|2.664.052.582
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.308.315.895
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|962.474.678
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|858.461.501
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,31
|799.320.162
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,64
|962.474.678
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.308.315.895
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,70
|525.432.799
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|443.605.018
|% 0,29
|
|PETKM
|5,31
|682.932.090
|% 0,95
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4486
|% 1,02
|
|Euro
|9,0517
|9,0623
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0016
|10,0518
|% 0,31
|
|Frank
|8,3219
|8,3720
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,93
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|-34,25
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,56
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:02NATEN
Yüzde 4.83 oranında artışla 36.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 052 adet işlem
-
16:01SNGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 410, 533 adet işlem
-
16:00AYCES
Yüzde 9.53 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 150 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 85 artarak (% 0.05 ) 1, 695
-
15:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 24, 610.00 milyon TL de