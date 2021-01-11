TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 14:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
2977,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1702,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,97
Brüt Getiri (%)
% 11,18
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1702,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899936
BIST
15:571.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:577,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0711
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:579,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:57441,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,14
|Açılış
|: 441,26
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TURGG
|146,30
|91.261.936
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.706.573
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.840.214
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.813.965
|% -9,86
|
|KOZAL
|123,00
|2.688.798.360
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|TCELL
|17,07
|863.247.689
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|817.444.766
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,72
|529.031.309
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,40
|464.564.406
|% 0,29
|
|PETKM
|5,29
|691.852.488
|% 0,57
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4452
|% 0,98
|
|Euro
|9,0501
|9,0576
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0043
|10,0545
|% 0,34
|
|Frank
|8,3230
|8,3732
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9784
|1,9884
|% 0,98
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-11,07
|
|Altın Gr.
|441
|441
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|-36,27
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|-17,54
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|-0,63
|