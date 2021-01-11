TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 14:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,913
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
70218,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,73
Brüt Getiri (%)
% 13,86
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
70218,94
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899986
BIST
16:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:017,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:019,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:01440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:59
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.716.820
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.897.163
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.270.861
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.926.434
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,80
|2.700.459.083
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|864.897.022
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|824.761.497
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|531.488.248
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.393.485
|% 0,88
|
|PETKM
|5,29
|692.728.242
|% 0,57
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4468
|% 1,00
|
|Euro
|9,0535
|9,0609
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0543
|% 0,34
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% 0,95
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.06 ) 1, 695
-
16:13ISBIR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4, 219.30 lira fiyatla işlem gören hissede 707 adet işlem
-
16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
-
16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem