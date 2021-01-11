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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 14:44



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,791
Varsa İade Tutarı (TL)
11582,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
564,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,91
Brüt Getiri (%)
% 25,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
564,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900033


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Tam 2.914 2.988 -35,77  
Yarım 1.409 1.445 -17,30  
Çeyrek 706 723 -8,65  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,48  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,05  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,62  
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