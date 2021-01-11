TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 15:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,94
Varsa İade Tutarı (TL)
304883,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
900099,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,12573
Brüt Getiri (%)
% 13,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
900099,04
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900082
BIST
15:041.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:047,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:049,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:04442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,94
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FROTO
|148,50
|204.789.896
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.344.235
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.819.247
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|34.910.589
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.560.836.113
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|807.230.984
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,12
|753.082.502
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|511.653.286
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|225.296.592
|% 0,00
|
|PETKM
|5,33
|651.437.624
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4422
|% 0,94
|
|Euro
|9,0465
|9,0538
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% 0,27
|
|Frank
|8,3210
|8,3711
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,85
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|