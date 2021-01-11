TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 15:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,47
Varsa İade Tutarı (TL)
14216,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1318,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,4847
Brüt Getiri (%)
% 19,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1318,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900109
BIST
16:041.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:047,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:049,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:04440,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,63
|Açılış
|: 440,75
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.718.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.707.189.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|865.601.664
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,33
|827.021.252
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|532.408.280
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.862.554
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|693.761.430
|% 0,76
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4422
|7,4456
|% 0,98
|
|Euro
|9,0531
|9,0587
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0530
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% 0,94
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|