TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 15:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,96
Varsa İade Tutarı (TL)
52397,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
83074,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,62773
Brüt Getiri (%)
% 22,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
83074,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900125
BIST
15:121.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:127,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:129,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:12442,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,24
|Açılış
|: 442,36
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:12
|FROTO
|148,50
|205.149.860
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.589.902
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.371.543
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.577.575.621
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.919.444
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.644.826
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.086.347
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,11
|757.190.021
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.644.826
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.919.444
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|513.004.894
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.465.682
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.734.461
|% -0,54
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4383
|7,4426
|% 0,94
|
|Euro
|9,0509
|9,0581
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,9980
|10,0481
|% 0,27
|
|Frank
|8,3195
|8,3696
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% 0,87
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,15
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.996
|-27,18
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|-13,14
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:25YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 701 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
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15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
-
15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem