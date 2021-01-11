TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 15:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,34
Varsa İade Tutarı (TL)
77577,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
120257,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,36918
Brüt Getiri (%)
% 31,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
120257,33
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900127
BIST
15:121.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:127,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:129,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:12442,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,24
|Açılış
|: 442,36
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:12
|FROTO
|148,50
|205.895.478
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.430.795
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.421.143
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.580.791.658
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.433.131
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,12
|757.916.709
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|513.117.146
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.572.486
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.755.780
|% -0,54
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4383
|7,4426
|% 0,94
|
|Euro
|9,0509
|9,0581
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,9971
|10,0472
|% 0,26
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,85
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,54
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,92
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,71
|
Seans Raporu
15:12
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-
15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
-
15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
-
15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL