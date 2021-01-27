TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
27.01.2021 14:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
10405,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,77576
Brüt Getiri (%)
% 39,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
9865,19
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904706
BIST
16:081.495
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -40,72
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:087,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:088,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:08437,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,74
|Açılış
|: 437,94
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:08
|LUKSK
|48,44
|14.733.310
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|176.549.766
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.018.476
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.725.169
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.750.993
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.611.289.471
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.443.094.474
|% -3,54
|
|GARAN
|9,27
|1.258.134.222
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,81
|1.047.677.160
|% -1,30
|
|KARSN
|4,70
|941.242.860
|% -6,37
|
|EKGYO
|2,45
|1.443.094.474
|% -3,54
|
|ODAS
|3,97
|1.611.289.471
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|657.613.963
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|419.564.298
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|323.724.118
|% -5,92
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3878
|7,3922
|% 0,66
|
|Euro
|8,9539
|8,9592
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1049
|10,1556
|% 0,46
|
|Frank
|8,2903
|8,3402
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,70
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,19
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,05
|