TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
27.01.2021 15:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,17
Varsa İade Tutarı (TL)
156055,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
52950,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,01883
Brüt Getiri (%)
% 13,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
52950,06
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904814
BIST
16:271.494
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -42,06
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:277,4093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:278,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:27438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,39
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|KONTR
|48,46
|204.034.018
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.294.938
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.799.567
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.168.650
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|GARAN
|9,28
|1.289.128.339
|% -2,52
|
|KRDMD
|6,81
|1.070.465.565
|% -1,30
|
|KOZAL
|116,10
|949.628.203
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|675.106.500
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,48
|422.998.568
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|331.497.460
|% -5,92
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4058
|7,4093
|% 0,89
|
|Euro
|8,9690
|8,9740
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,1007
|10,1513
|% 0,42
|
|Frank
|8,2875
|8,3374
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9653
|1,9751
|% 0,68
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-9,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,05
|