TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,17Varsa İade Tutarı (TL)156055,04Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)52950,06Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,01883Brüt Getiri (%)% 13,67Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)52950,06Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4AçıklamalarFON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904814BIST