TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,9472Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,9499Varsa İade Tutarı (TL)22587,21Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)308143,14Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,89Brüt Getiri (%)% 13,58Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)308143,14Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4AçıklamalarFON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949864BIST