TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,025Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,0391Varsa İade Tutarı (TL)0,35Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)0,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,63Brüt Getiri (%)% 0,19Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)0,31Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4Açıklamalar2021 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990698BIST