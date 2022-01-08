TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,3983Varsa İade Tutarı (TL)1211748,29Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)266403,06Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,65Brüt Getiri (%)-% 4,34Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)266403,06Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4Açıklamalar2021 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990730BIST