TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,4659Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,4699Varsa İade Tutarı (TL)4267,48Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)17869,29Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,55Brüt Getiri (%)% 28,84Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)17869,29Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4AçıklamalarFON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043832BIST