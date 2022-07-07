TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 23:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,4796
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
19115,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,23
Brüt Getiri (%)
-% 4,43
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
19115,22
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 13,33
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043885
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,2993
En Düşük
17,2194
18:0517,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,5864
En Düşük
17,5128
18:05965,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
967,06
En Düşük
963,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2294
|17,2807
|% 0,07
|
|Euro
|17,5130
|17,5864
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6704
|20,7741
|% -0,06
|
|Frank
|17,6362
|17,7424
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5801
|4,6031
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,43
|
|Altın Gr.
|964
|965
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.587
|1,00
|
|Yarım
|3.160
|3.221
|1,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,04
|