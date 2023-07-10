TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 16:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95238356
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99338225
Varsa İade Tutarı (TL)
819307,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
742054,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,89894754
Brüt Getiri (%)
% 1,81
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
742054,89
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169135
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 78,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 78,4700
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0914
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:0519,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,02
|Açılış
|: 19,32
|
|Önceki Kapanış
|: 19,34
|
19,48
En Düşük
19,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.871.228
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0651
|26,0749
|% 0,14
|
|Euro
|28,6274
|28,6606
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,3302
|33,4973
|% 0,01
|
|Frank
|29,2387
|29,4148
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9288
|6,9635
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,13
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.403
|10.623
|-43,00
|
|Yarım
|5.201
|5.336
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,22
|