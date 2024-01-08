TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,006Varsa İade Tutarı (TL)210326,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)425629,21Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 9,7638Brüt Getiri (%)% 41,46Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)425629,21Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10,53Açıklamalar2023 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234581BIST