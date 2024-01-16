TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
16.01.2024 09:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,3899
Varsa İade Tutarı (TL)
3099490
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1796990,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,7073
Brüt Getiri (%)
% 27,97
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1796990,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
2023 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240752
BIST
'
10:278.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,95
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.028
En Yüksek
8.090
10:2730,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2732,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0701
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:271.983,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.983,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DARDL
|6,06
|58.731.416
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|189.564.331
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.152.283
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,54
|126.152.801
|% 7,32
|
|PKENT
|284,50
|66.079.637
|% 6,55
|
|BTCIM
|95,40
|39.106.007
|% -5,45
|
|IZFAS
|13,71
|8.150.451
|% -4,92
|
|PAPIL
|81,90
|14.758.524
|% -4,88
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|BSOKE
|12,75
|4.841.963
|% -4,49
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|TUPRS
|143,20
|824.356.834
|% 1,63
|
|THYAO
|251,75
|796.076.583
|% -0,59
|
|KCHOL
|162,00
|572.959.794
|% 1,06
|
|AKBNK
|43,12
|551.546.159
|% -0,14
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,39
|248.539.397
|% 1,45
|
|ADESE
|2,36
|58.451.091
|% 4,42
|
|YKBNK
|22,36
|528.648.607
|% -0,27
|
|SKBNK
|5,05
|90.280.208
|% 4,12
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0976
|30,1021
|% 0,13
|
|Euro
|32,8977
|32,9108
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,0105
|38,2011
|% -0,35
|
|Frank
|34,8514
|35,0614
|% -0,35
|
|Riyal
|8,0019
|8,0420
|% 0,14
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|912,45
|914,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,80
|970,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,54
|2.049,90
|% 0,66
|