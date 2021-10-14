TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
14.10.2021 14:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce
22/10/2021
Açıklamalar
Fon ünvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970699
BIST
18:001.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:009,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1171
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0010,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1282
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:00530,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,31
|Açılış
|: 530,87
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RAYSG
|10,34
|5.539.041
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|191.912.148
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|37.794.177
|% 9,96
|
|DITAS
|17,79
|45.936.249
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,37
|134.362.982
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.252.328
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.321
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,80
|200.105.842
|% -8,10
|
|TDGYO
|6,61
|53.693.416
|% -6,77
|
|KOZAL
|102,00
|507.542.805
|% 1,19
|
|HALKB
|4,38
|262.185.531
|% 0,92
|
|BASGZ
|32,10
|251.717.531
|% 4,36
|
|OZBAL
|16,80
|200.105.842
|% -8,10
|
|KZBGY
|31,76
|191.912.148
|% 9,97
|
|ODAS
|1,44
|164.444.075
|% -2,70
|
|MAREN
|8,33
|160.089.403
|% -0,36
|
|TURSG
|4,92
|78.255.992
|% 2,29
|
|HDFGS
|2,67
|30.465.032
|% -0,37
|
|YKSLN
|5,06
|53.178.451
|% -1,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1876
|9,1947
|% 1,29
|
|Euro
|10,6622
|10,6718
|% 1,22
|
|Sterlin
|12,5391
|12,6019
|% 1,38
|
|Frank
|9,9108
|9,9705
|% 1,23
|
|Riyal
|2,4423
|2,4545
|% 1,17
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,63
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|