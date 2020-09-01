TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 10:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871931
BIST
11:341.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:347,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:348,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:34471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:34
|DOGUB
|4,73
|33.063.550
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.588
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.632.533
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,82
|11.026.061
|% -6,23
|
|ICBCT
|8,04
|229.998.030
|% 3,21
|
|FENER
|27,12
|198.914.237
|% 5,77
|
|GARAN
|6,78
|191.392.658
|% 0,30
|
|SISE
|6,07
|171.983.372
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,01
|167.080.147
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,75
|154.929.422
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,01
|167.080.147
|% -1,31
|
|PETKM
|3,90
|156.565.334
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,66
|100.801.825
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|37.852.423
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3682
|7,3750
|% 0,39
|
|Euro
|8,8236
|8,8325
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,8661
|9,9156
|% 0,76
|
|Frank
|8,1420
|8,1911
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,30
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
11:34
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.18 ) 1, 214
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11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, KRDMD
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11:46XU100
Endeks 1, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 3, 797.00 milyon TL de
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11:46PENGD
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 730, 391 adet işlem
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11:45SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 671 adet işlem