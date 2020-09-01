TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 10:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871963
BIST
11:451.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
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11:458,8329
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:45
|DOGUB
|4,73
|33.176.398
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.851.313
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.655.449
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|RALYH
|6,25
|6.871.390
|% -6,44
|
|DOKTA
|29,76
|11.696.891
|% -6,42
|
|ICBCT
|8,18
|249.338.397
|% 5,01
|
|FENER
|27,46
|227.836.707
|% 7,10
|
|GARAN
|6,80
|195.870.102
|% 0,59
|
|SISE
|6,07
|176.964.730
|% 0,50
|
|ULUUN
|11,34
|169.892.884
|% 5,68
|
|EKGYO
|1,74
|155.684.421
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,02
|168.218.602
|% -0,98
|
|PETKM
|3,90
|157.616.980
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,66
|105.167.397
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|40.255.715
|% 0,00
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3776
|% 0,43
|
|Euro
|8,8292
|8,8329
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,8592
|9,9086
|% 0,69
|
|Frank
|8,1349
|8,1839
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9594
|1,9693
|% 0,33
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|