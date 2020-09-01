TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 10:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872059
BIST
10:421.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:427,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3749
En Düşük
7,3225
10:428,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8477
En Düşük
8,7425
10:42471,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,61
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KENT
|597,30
|12.605.844
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.891.723
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.158.458
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.101.210
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SNPAM
|10,81
|1.117.997
|% -6,97
|
|DOKTA
|29,78
|5.883.578
|% -6,35
|
|ICBCT
|8,21
|149.417.092
|% 5,39
|
|GARAN
|6,78
|104.900.199
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|THYAO
|10,63
|93.492.351
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|TSKB
|1,09
|31.220.672
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|89.891.066
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|30.199.718
|% -0,70
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3690
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8288
|8,8369
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,8445
|9,8939
|% 0,54
|
|Frank
|8,1419
|8,1910
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,28
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,07
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|
Seans Raporu
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