TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872082
BIST
10:501.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:507,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3765
En Düşük
7,3225
10:508,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8470
En Düşük
8,7425
10:50471,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,97
|Açılış
|: 471,81
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,22
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DOGUB
|4,73
|28.084.657
|% 10,00
|
|KENT
|597,30
|15.298.905
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.008.972
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.794
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|ULAS
|2,98
|20.881.737
|% -6,58
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|7,99
|185.095.618
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|140.557.634
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|132.486.330
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|119.427.592
|% -0,33
|
|SISE
|6,08
|118.460.657
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,76
|115.347.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|119.427.592
|% -0,33
|
|PETKM
|3,91
|132.486.330
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|32.919.900
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,67
|76.378.126
|% -1,11
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3735
|7,3759
|% 0,41
|
|Euro
|8,8365
|8,8412
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8597
|9,9091
|% 0,70
|
|Frank
|8,1466
|8,1956
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% 0,32
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,73
|
|Altın Gr.
|472
|472
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|
Seans Raporu
10:50
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11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 84 artarak (% 0.48 ) 1, 217
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11:01
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOGUB, INTEM
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11:01XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 2, 705.00 milyon TL de
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11:00EGPRO
Yüzde 4.41 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 050 adet işlem
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10:59PETUN
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 886 adet işlem