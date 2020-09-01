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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

01.09.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler10:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 28.084.657 % 10,00  
KENT 597,30 15.298.905 % 10,00  
PKENT 1.028,50 2.008.972 % 10,00  
INTEM 21,78 6.221.794 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3731 7,3777 % 0,43  
Euro 8,8372 8,8405 % 0,78  
Sterlin 9,8607 9,9102 % 0,71  
Frank 8,1474 8,1965 % 0,62  
Riyal 1,9597 1,9696 % 0,34  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 22,03  
Altın Gr. 471 471 6,00  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,77 28,80 0,65  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,16  
B. Petrol 45,84 45,84 0,56  
Seans Raporu 10:49
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