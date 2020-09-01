TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872096
BIST
10:491.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
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1.084
En Düşük
1.076
10:497,3759
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
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7,3765
En Düşük
7,3225
10:498,8412
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
|: 471,81
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,22
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KENT
|597,30
|15.702.679
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|28.263.079
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.816
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.008.972
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ULAS
|2,99
|21.200.646
|% -6,27
|
|ICBCT
|8,02
|189.539.299
|% 2,95
|
|GARAN
|6,81
|142.698.571
|% 0,74
|
|PETKM
|3,91
|132.840.073
|% 0,00
|
|SISE
|6,09
|120.671.404
|% 0,83
|
|KRDMD
|3,05
|119.609.944
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,75
|115.612.619
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,05
|119.609.944
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|132.840.073
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|32.926.094
|% 0,92
|
|ZOREN
|2,67
|77.633.521
|% -1,11
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3735
|7,3759
|% 0,41
|
|Euro
|8,8365
|8,8412
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8597
|9,9091
|% 0,70
|
|Frank
|8,1466
|8,1956
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% 0,32
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,06
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|45,90
|45,90
|0,62
|