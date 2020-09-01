TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872102
BIST
10:501.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:507,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3765
En Düşük
7,3225
10:508,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8470
En Düşük
8,7425
10:50471,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,97
|Açılış
|: 471,81
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,22
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DOGUB
|4,73
|28.084.657
|% 10,00
|
|KENT
|597,30
|15.298.905
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.008.972
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.794
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|ULAS
|2,98
|20.881.737
|% -6,58
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|7,99
|185.095.618
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|140.557.634
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|132.486.330
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|119.427.592
|% -0,33
|
|SISE
|6,08
|118.460.657
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,76
|115.347.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|119.427.592
|% -0,33
|
|PETKM
|3,91
|132.486.330
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|32.919.900
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,67
|76.378.126
|% -1,11
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3735
|7,3759
|% 0,41
|
|Euro
|8,8365
|8,8412
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8597
|9,9091
|% 0,70
|
|Frank
|8,1466
|8,1956
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% 0,32
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,73
|
|Altın Gr.
|472
|472
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 84 artarak (% 0.48 ) 1, 217
-
11:01
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOGUB, INTEM
-
11:01XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 2, 705.00 milyon TL de
-
11:00EGPRO
Yüzde 4.41 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 050 adet işlem
-
10:59PETUN
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 886 adet işlem