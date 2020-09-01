TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872181
BIST
11:101.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:107,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:108,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:10471,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,71
|Açılış
|: 471,54
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DOGUB
|4,73
|32.771.401
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.253.854
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.081.996
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.600.415
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|30,12
|9.621.753
|% -5,28
|
|ICBCT
|8,07
|210.071.088
|% 3,59
|
|GARAN
|6,80
|156.483.559
|% 0,59
|
|PETKM
|3,92
|144.395.002
|% 0,26
|
|KRDMD
|3,03
|140.790.037
|% -0,66
|
|FENER
|26,84
|137.471.258
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,76
|130.791.809
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|140.790.037
|% -0,66
|
|PETKM
|3,92
|144.395.002
|% 0,26
|
|ZOREN
|2,67
|84.113.729
|% -1,11
|
|TSKB
|1,10
|33.042.140
|% 0,92
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3580
|7,3600
|% 0,19
|
|Euro
|8,8181
|8,8239
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8740
|9,9235
|% 0,84
|
|Frank
|8,1504
|8,1995
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% 0,37
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,73
|
|Altın Gr.
|472
|472
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|
Seans Raporu
11:10
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