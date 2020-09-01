TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872095
BIST
14:421.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.064
14:427,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 7,3700
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3765
En Düşük
7,3225
14:428,8169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
14:42470,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,18
|Açılış
|: 470,02
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DOGUB
|4,73
|33.851.889
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.620.368
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.722.048
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,10
|11.244.178
|% -8,68
|
|FENER
|28,08
|444.724.267
|% 9,52
|
|GARAN
|6,76
|427.524.427
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,29
|417.084.071
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,98
|342.516.718
|% -2,30
|
|PETKM
|3,89
|326.996.982
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,74
|275.678.174
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|342.516.718
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,15
|281.174.632
|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|326.996.982
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,62
|191.230.209
|% -2,96
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3555
|% 0,13
|
|Euro
|8,8103
|8,8169
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8691
|9,9186
|% 0,79
|
|Frank
|8,0837
|8,1324
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9533
|1,9631
|% 0,01
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|29,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|14,21
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,11
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|