TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872097
BIST
16:131.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
16:137,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
16:138,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
16:13470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,51
|Açılış
|: 470,34
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler16:04
|DOGUB
|4,73
|41.787.106
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.903.974
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.384
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.476.903
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|10.158.395
|% -7,80
|
|ASELS
|16,31
|601.253.896
|% 0,43
|
|FENER
|27,94
|537.995.219
|% 8,97
|
|GARAN
|6,75
|484.579.865
|% -0,15
|
|SISE
|6,10
|471.173.228
|% 0,99
|
|ICBCT
|8,20
|446.789.926
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,74
|324.478.084
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|396.987.968
|% -2,30
|
|IHLGM
|1,46
|161.485.263
|% 2,82
|
|GSRAY
|3,13
|326.594.778
|% 0,97
|
|PETKM
|3,88
|404.755.971
|% -0,77
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3484
|7,3532
|% 0,10
|
|Euro
|8,8159
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8730
|9,9226
|% 0,83
|
|Frank
|8,0783
|8,1270
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,08
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,76
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|31,00
|
|Tam
|3.105
|3.183
|31,97
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|15,46
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|28,70
|28,73
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|